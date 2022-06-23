Cedar News
أخبار لبنان والعالم


إقتصاد

الاسمر اعلن دعمه مطالب عمال وموظفي بلديتي طرابلس والميناء: للإحتكام إلى القانون والحس الوطني

By cedro


أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في بيان، دعمه المطلق لعمال وموظفي ومياومي بلديتي طرابلس والميناء وللاتحاد العام لنقابات عمال الشمال بشخص رئيسه شادي السيد “في سعيهم الدائم ومطالبتهم للحصول على حقوقهم بعيدا من التجاذبات والصراعات المناطقية والاتهامات والكلام النابي من أية جهة أتى”.

مواضيع متعلقة

وزير المالية مدد حتى 29 تموز مهلة تقديم البيان بصاحب الحق…

سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 23 حزيران 2022..البلاد…

وطلب من وزير الداخلية “المعالجة الإيجابية لكل مطلب حق يتعلق بزيادة الأجور والدرجات الإستثنائية وبدل النقل والمنح الإجتماعية لعمال وموظفي ومياومي بلدتي طرابلس والميناء”.

كما طلب من الجميع “الإحتكام إلى القانون والحس الوطني والإنساني في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
إقتصاد

هيكل الدولة يتهاوى مع إضراب المُوظفين وتوقف مُعاملات المواطنين

إقتصاد

المخاوف الاقتصادية تصعد بالذهب.. الركود يعزز جاذبية السبائك كملاذ آمن

إقتصاد

النفط يهبط 5 دولارات مع توتر العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع النفط الأمريكي ￼

إقتصاد

الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب: لكبح جماح المختكرين وزجهم بالسجون

إقتصاد

لجنة كفرحزير البيئية: المهلة المعطاة لشركات الترابة انتهت اليوم وتبلغت وقف العمل

إقتصاد

إخبار من وزير الاقتصاد الى النيابة العامة المالية ضد المحتكرين وتجار رغيف الخبز

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

سعر الدولار اليوم في لبنان الاربعاء 22 حزيران 2022.. سلامة…

اشتداد أزمة الخبز واضراب القطاع العام يهدد الأمن الغذائي

لجنة الاقتصاد عقدت اجتماعها الأول ضاهر: للمبادِرة باتجاه…

اقفال موقت لافران في الغبيري لم تلتزم وزن ربطة الخبزالمحدد…

اليورو يرتفع.. ماذا عن بقية العملات؟

1 من 975

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com