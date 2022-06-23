سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 23 حزيران 2022..البلاد تعانى خطر الانهيار الكامل

سعر الدولار في لبنان اليوم

سعر الدولار اليوم في لبنان،، خلال تعاملات الخميس 23 حزيران 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، الغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وتراوح سعر الدولار صباح اليوم الخميس لبنان، ما بين 28.750 – 28.800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

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مصادر بمصرف لبنان: البلاد تعانى خطر الانهيار الكامل

كشفت مصادر بالمجلس المركزي لمصرف لبنان​، الأربعاء، عن ضغوط تجرى على حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ من كبار المسئولين اللبنانيين لجهة الاستمرار في دعم ​البنزين​ وغيره على سعر ​منصة صيرفة​، دون أن يتخذوا أي تدبير لإنعاش البلد.

وأشارت المصادر لقناة lbc اللبنانية، إلى أنه لا يوجد مصدر تمويل للدولة سوى مصرف لبنان، والمركزي يواجه صعوبات لبناء قدراته واسترجاع الثقة.

أضافت المصادر الرسمية أن لبنان يعاني خطر الانهيار الكامل والدليل ​إضراب​ العاملين فيه لذلك يتم اللجوء لمصرف لبنان، وتتم ممارسة الضغط على مصرف لبنان لعدم انفلات ​أسعار​ البنزين والخبز​، وفقًا للقناة ذاتها.

ولفتت القناة إلى أن الخلافات السياسية وعدم جدية ضبط الحدود والنزاع على خطة النهوض يعرقل عملية الإنقاذ.

واعتبرت مصادر بالمجلس المركزي لمصرف لبنان، أن الحالة المالية والنقدية باقية على ما هي عليه والأرجحية للتراجع لا للتحسن في المرحلة المقبلة.

فى مايو الماضى، ارتفعت أسعار الوقود اليوم للمرة الخامسة خلال أقل من أسبوعين، فيما زادت أسعار الخبز المدعوم بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في السوق غير الرسمية قبل أن يتدخل مصرف لبنان المركزي ويصدر قرارًا يسمح فيه للمواطنين بالحصول على الدولارات بالكميات التي يحتاجونها وفقًا لسعر منصة صيرفة الرسمية، ما وضع حدًا للزيادات المستمرة في سعر صرف الليرة أمام الدولار الذي ارتفع سعره 3000 ليرة في يوم واحد.

وقبل قرار مصرف لبنان، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة آنذاك قرارًا بزيادة أسعار الخبز المدعوم لتصبح ربطة الخبز الصغيرة بـ9 آلاف ليرة بدلًا من 7 آلاف، وزيادة سعر الربطة المتوسطة لتسجل 15 ألف ليرة بدلًا من 13 ألفًا.

أشار وزير الاقتصاد إلى أن قرار رفع سعر رغيف الخبز جاء مع ‏الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار وتبعًا لدراسة دقيقة لتكلفة مكونات ‏الرغيف، مؤكدًا أن هناك استعدادًا لإصدار جدول أسبوعي أو حسب التغييرات الحاصلة في ‏سعر الدولار.‏

زيادات الرواتب في لبنان

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أنّ “لجنة المؤشر تواكب الأوضاع، واجتماعاتُها المتعاقبة تنتهي بمخرجات، وعملياً، بات ممنوعاً في القطاع الخاص أن يتقاضى أي موظف ما دون المليونين و600 ألف ليرة”.

وشدّد بيرم في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، على أنّ “لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للاقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع الاقتراح إلى رئيس الحكومة ويُعلَم به رئيس الجمهورية، وصولاً إلى إصدار مرسوم استثنائي لإقرار الزيادات”.

تحدد مطلع الشهر المقبل 1 يوليو/تموز 2022، كموعد رفع سعر الاتصالات والإنترنت في لبنان، هذا القطاع كان حتى يومنا هذا لا يزال يسعِّر على أساس الدولار 1515 ليرة لبنانية، إلا أن جنون ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أدى إلى تراجع الخدمة بشكل كبير.

وهذه الخطوة لن تكون مفاجئة لشعب لبنان، إذ سبقها خطوات تمهّد لتغيير الأسعار، ولعلّ أول الغيث كان في الرابع من مارس/آذار الماضي، حين بدأت شركتَي الهاتف الخليوي في لبنان بتسعير وحدات الاتصال بالعملة الوطنية، بعد أن كانت العملة المعتمدة طوال أعوام هي الدولار.