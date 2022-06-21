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إقتصاد

لجنة الاقتصاد عقدت اجتماعها الأول ضاهر: للمبادِرة باتجاه تفعيل الاقتصاد

By cedar


عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية اجتماعها الأول برئاسة النائب ميشال ضاهر. وقد عرض رئيس اللجنة رؤيته العامة لعمل اللجنة ،مشدّدًا على “ضرورة أن تكون اللجنة مبادِرة باتجاه تفعيل الاقتصاد اضافة الى عملها الرقابي فالتعافي ليس بكيفية توزيع الخسائر وتكبيدها للمواطنين بل بتفعيل الاقتصاد لاعادة ما يمكن من أموال الناس . ومن أبرز الاهداف التي تأتي في سلّم أولويات اللجنة هي جذب الاستثمارات لتفعيل النمو الاقتصادي”.
كما اتفق أعضاء اللجنة على التوجه العام لمسار عمل اللجنة. وكان لافتًا مشاركة عددًا من نواب التغيير من غير الاعضاء وتفاعلهم الافكار المطروحة للخروج من حالة الجمود الاقتصادية.

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