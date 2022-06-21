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إقتصاد

اليورو يرتفع.. ماذا عن بقية العملات؟

By admin


ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21 يونيو حزيران مستمداً الدعم من اعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة لاحتواء التضخم في حين لامس الين الياباني مجددا أدنى مستوياته في 24 عاماً متأثراً باستمرار انتهاج بنك اليابان المركزي لسياسة نقدية شديدة التيسير.

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وارتفع سعر اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.0563 دولار بعدما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو تموز لكنه لم يحدد بعد حجم رفع الفائدة في اجتماعه في سبتمبر أيلول، مشيراً إلى أن رفعاً أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس قد يكون متوقعاً.

هذا وارتفع الدولار 0.2% إلى 135.35 ين غير بعيد عن أعلى مستوياته في 24 عاماً البالغ 135.60 ين الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة من 6 عملات منها اليورو والين، 0.3% إلى 104.10 مع ترقب الأسواق لشهادة جيروم باول رئيس الفدرالي أمام الكونغرس التي تبدأ غداً الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% بعد أن أشار محافظ البنك المركزي الأسترالي إلى زيادات عديدة في أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وتراجع الدولار 0.2% إلى 0.9651 فرنك سويسري في حين ارتفع سعر الجنيه الاسترليني 0.4% إلى 1.2294 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة ارتفع سعر بتكوين 2% إلى 20978 دولارا بعد فشلها في التحرك بسرعة صعوداً أو هبوطاً عن مستوى 20 ألف دولار.

CNBC

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