Cedar News
أخبار لبنان والعالم


إقتصاد

سعر الدولار اليوم في لبنان الثلثاء 21 حزيران 2022.. اعتماد تسعيرة المولدات بالدولار

By admin
سعر الدولار اليوم في لبنان الثلثاء 21/6/2022

سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الثلثاء 21 حزيران 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، غير الرسمية

مواضيع متعلقة

لجنة الاقتصاد عقدت اجتماعها الأول ضاهر: للمبادِرة باتجاه…

اقفال موقت لافران في الغبيري لم تلتزم وزن ربطة الخبزالمحدد…

سعر الدولار اليوم في لبنان

يسجل سعر الدولار عصر اليوم في لبنان ما بين 28.700 – 28.750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار بعد ظهر اليوم في لبنان ما بين 28.625 – 28.675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

تراوح سعر الدولار صباح اليوم في لبنان ما بين 28.500 – 28.550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

خبرٌ مهم عن تسعيرة “المولدات” في كل لبنان.. هكذا ستصبح

أصدر تجمع أصحاب المولدات الخاصة بياناً، الإثنين، أعلن فيه أنه “تم الاتفاق على اعتماد تسعيرة بالدولار، على أن يصار قبضها بالليرة اللبنانية بعد احتسابها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية”.

ولفت البيان إلى أنه “تم الاتفاق ايضاً على رفع سعر الشطر الثابت في التسعيرة من خلال الاتفاق مع وزارة الطاقة حول التسعيرة الجديدة”، مشيراً إلى أن “الاجتماع أفضى عن اتفاق لرفع ساعات التغذية من المولدات الخاصة بشرط التفاهم بين صاحب المولد والمشتركين”.

ودعا المجتمعون وزارة الطاقة للتعاون في ظل هذه الظروف القاسية مع أصحاب المولدات، وبالأخص مع الغلاء العالمي للمازوت وتقلبات سعر صرف الدولار في لبنان.
كذلك، شدد المجتمعون على أهمية الوقوف بصف المشتركين الذين يعانون مثلهم من ظروف اقتصادية قاسية.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
إقتصاد

اليورو يرتفع.. ماذا عن بقية العملات؟

إقتصاد

دعوة لانتقال المودعين من عبث جمعيات السوشال ميديا إلى فعالية القضاء والشارع وحثّ على…

إقتصاد

وزارة الصناعة حدّدت سقف سعرمبيع طن الترابة بـ 1.820.000 ل.ل

إقتصاد

حاصباني وجّه سؤالاً لوزير المال عن سبب عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية

إقتصاد

البراكس: أسعار المحروقات انخفضت لاستقرار سعر الصرف

إقتصاد

إنخفاض أسعار المحروقات.. اليكم التسعيرة الجديدة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

اسرائيل: تشكيك بكميات الغاز في مياه المتوسط، وتقديرات بوجود…

شركة أدارها شقيق حاكم مصرف لبنان أخذت عمولة عن شراء المصرف…

رفض وزارة المالية شراء محصول القمح من المزارعين

ارتفاع أسعار النفط بعد شح الإمدادات

أسعار الذهب تستقر مع تراجع الدولار

1 من 973

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com