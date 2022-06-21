سعر الدولار اليوم في لبنان الثلثاء 21 حزيران 2022.. اعتماد تسعيرة المولدات بالدولار

سعر الدولار اليوم في لبنان الثلثاء 21/6/2022

سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الثلثاء 21 حزيران 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، غير الرسمية

سعر الدولار اليوم في لبنان

يسجل سعر الدولار عصر اليوم في لبنان ما بين 28.700 – 28.750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار بعد ظهر اليوم في لبنان ما بين 28.625 – 28.675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

تراوح سعر الدولار صباح اليوم في لبنان ما بين 28.500 – 28.550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

خبرٌ مهم عن تسعيرة “المولدات” في كل لبنان.. هكذا ستصبح

أصدر تجمع أصحاب المولدات الخاصة بياناً، الإثنين، أعلن فيه أنه “تم الاتفاق على اعتماد تسعيرة بالدولار، على أن يصار قبضها بالليرة اللبنانية بعد احتسابها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية”.

ولفت البيان إلى أنه “تم الاتفاق ايضاً على رفع سعر الشطر الثابت في التسعيرة من خلال الاتفاق مع وزارة الطاقة حول التسعيرة الجديدة”، مشيراً إلى أن “الاجتماع أفضى عن اتفاق لرفع ساعات التغذية من المولدات الخاصة بشرط التفاهم بين صاحب المولد والمشتركين”.

ودعا المجتمعون وزارة الطاقة للتعاون في ظل هذه الظروف القاسية مع أصحاب المولدات، وبالأخص مع الغلاء العالمي للمازوت وتقلبات سعر صرف الدولار في لبنان.

كذلك، شدد المجتمعون على أهمية الوقوف بصف المشتركين الذين يعانون مثلهم من ظروف اقتصادية قاسية.