شركة أدارها شقيق حاكم مصرف لبنان أخذت عمولة عن شراء المصرف المركزي السندات لنفسه

تبيّن من التحقيقات الجارية في لبنان وأوروبا حول أعمال شركة “فوري” التي أدارها شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، أن الشركة لم تكن تكتفي بالحصول على عمولات من المؤسسات المالية الخاصة التي تقوم بشراء السندات، بل وصل الأمر بها إلى حدّ أخذ عمولة عن عملية قام خلالها المصرف المركزي بشراء السندات لنفسه، وبالتالي منحت الشركة نفسها عمولة عن عملية لم تقم فيها بأيّ وساطة. وتشير المعطيات الخاصة بالتحقيقات إلى أن هذه الخطوة تمثل “عنصر إدانة كبيرة في شبهة اختلاس وهدر الأموال العامة”، كما ذكرت الاخبار.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.