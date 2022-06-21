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رفض وزارة المالية شراء محصول القمح من المزارعين

By admin


إستغربت اوساط حكومية عدم سير الوزارات المعنية بالخطة التي اقرها مجلس الوزراء لتشجيع زراعة القمح، لا سيما لجهة رفض وزارة المالية شراء محصول القمح من المزارعين، كما ذكرت نداء الوطن.

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