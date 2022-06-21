Homeرفض وزارة المالية شراء محصول القمح من المزارعينأسرار رفض وزارة المالية شراء محصول القمح من المزارعين By admin 06/21/2022 شارك إستغربت اوساط حكومية عدم سير الوزارات المعنية بالخطة التي اقرها مجلس الوزراء لتشجيع زراعة القمح، لا سيما لجهة رفض وزارة المالية شراء محصول القمح من المزارعين، كما ذكرت نداء الوطن. مواضيع متعلقة لجنة الاقتصاد عقدت اجتماعها الأول ضاهر: للمبادِرة باتجاه… 06/21/2022 اقفال موقت لافران في الغبيري لم تلتزم وزن ربطة الخبزالمحدد… 06/21/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإقتصادالقمحالماليةالمزارعينرفضشراءمحصولوزارة شارك
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