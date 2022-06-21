ارتفاع أسعار النفط بعد شح الإمدادات

تأرجحت أسعار النفط في تعاملات متقلبة الإثنين قبل أن تغلق مرتفعة مع تجاذب السوق بين شح في الأمدادات ومخاوف على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.01 دولاراً، أو 0.9%، لتسجل عند التسوية 114.13 دولاراً للبرميل.

وبلغ تداول خام غرب تكساس الوسيط في أحدث التعاملات مرتفعاً 61 سنتاً، أو 0.56%، عند 110.17 دولارات للبرميل في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

ولامست أسعار برنت الإثنين أدنى مستوياتها في شهر قبل تعافيها.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.إم: “الإمدادات ستبقى شحيحة وستستمر في دعم أسعار النفط المرتفعة”

وخفضت عقوبات غربية الوصول إلى نفط روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وقال محللون ومستثمرون إنهم يعتقدون أن ركوداً اقتصادياً أصبح مرجحاً بشكل أكبر بعد أن وافق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأربعاء على أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أكثر من ربع قرن، لاحتواء قفزة في التضخم.

وأعقب ذلك زيادة في الفائدة من بنك انجلترا المركزي، والبنك المركزي السويسري.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتس بنك: “الهبوط الحاد في الأسعار يوم الجمعة يمكن اعتباره رد فعل متأخراً على المخاوف من الركود التي أثرت على أسعار سلع أولية أخرى لبعض الوقت”.

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