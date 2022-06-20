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إقتصاد

أسعار الذهب تستقر مع تراجع الدولار

By admin


استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية والمخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي مع التركيز على آراء العديد من مصرفي البنك المركزي هذا الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية وسجلت الأوقية (الأونصة) 1838.36 دولار بحلول الساعة 1119 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أكبر انخفاض له منذ منتصف مايو في الأسبوع الماضي بتراجعه 1.7 في المائة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1841.60 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار من قرب أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما، مما أثار من جديد بعض الطلب على الذهب المسعر بالدولار الأمريكي بين المشترين في الخارج.
وبحسب (رويترز) قال لقمان اوتينجا كبير المحللين في إف إكس تي إم: “الذهب قام بمحاولة للتعافي هذا الصباح مع تراجع الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة. ولكن التصريحات المتشددة التي أدلى بها عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي كريستوفر والر خلال عطلة نهاية الأسبوع حدت من الاتجاه نحو الصعود”.
“من المرجح أن يظل المعدن النفيس ضمن النطاق، وذلك بفضل العناصر المتضاربة التي تدعم كلا من الصعود والهبوط. قد تكون هناك حاجة إلى محفز جديد لقلب ميزان القوى”.
وستتحدث مجموعة من مصرفي البنك المركزي هذا الأسبوع تتصدرها شهادة متشددة محتملة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس.
وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 21.62 دولار للأونصة بينما ارتفع سعر البلاتين 0.6 في المائة إلى 938.54 دولار. وارتفع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1830.66 دولار.

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