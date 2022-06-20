هيئة ادارة السير.. تقفل أبوابها للإسبوع الثاني

أعلنت هيئة ادارة السير إقفال ابوابها للاسبوع الثاني على التوالي ببيان جاء فيه: “عطفا على بيان هيئة ادارة السير السابق عن اقفال ابواب مصلحة تسجيل السيارات والاليات للاسبوع المنصرم، وعطفا على بيان رابطة موظفي القطاع العام الذي قضى باستمرار الاقفال التام للادارات والمؤسسات العامة، ونظرا لقرار امناء صناديق المالية في هيئة ادارة السير الالتزام بالاقفال التام رغم محاولات الادارة المتكررة لحثهم على العودة الى العمل لتلبية حاجات المواطنين الملحة لا سيما بعد حملة ضبط المخالفات التي تقوم بها القوى الامنية عملا بتعليمات وزارة الداخلية، بفعل غياب موظفي المالية. وعليه، تعلن هيئة ادارة السير عن اقفال ابوابها للاسبوع الثاني على التوالي بفعل غياب موظفي المالية، وتعتذر عن استقبال كافة انواع المعاملات باستثناء اجراء امتحانات السوق المحددة في كافة المراكز لمنع تراكمها، على ان يصدر بيان حول ظروف العمل للاسبوع المقبل في حينه”.

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