Cedar News
أخبار لبنان والعالم


إقتصاد

ابراهيم: تتهمون الافران جزافا اكثر من 5 مطاحن متوقفة عن العمل فمن أين تتم تغطية النقص الناتج عن توقفها؟

By cedro


عقد رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم مؤتمرا صحافيا، في مطعم الساحة، في حضور النقباء رياض السيد، طارق المير ومدير افران مولان دور ممثلا طوني سيف وحشد من اصحاب الافران، أطلق فيه “صرخة اخيرة حول وضع صناعة الرغيف والصعوبات التي يواجهها اصحاب الافران ولا سيما على صعيد توفير الطحين لتأمين الرغيف للشعب اللبناني”.
 
استهل المؤتمر بكلمة لامين سر نقابة اصحاب الافران في جبل لبنان ناصر سرور، عرض فيها الى ما آلت اليه الامور مع وزير الاقتصاد والتجارة “الذي اتهم الافران باختلاق ازمة مصطنعة. وهنا نؤكد ان لا علاقة للافران بأي أزمة، بل المسؤولية تقع على عاتق الوزارة المعنية”.

مواضيع متعلقة

ارتفاع أسعار النفط بعد شح الإمدادات

أسعار الذهب تستقر مع تراجع الدولار

ابراهيم
ثم تحدث ابراهيم مرحبا بجميع الحاضرين في هذا الاجتماع “للدفاع عن الرغيف خارج التجاذبات السياسية”، مشيرا الى “ان لقاءنا اليوم هو لتبيان الحقيقة ووضع النقاط على الحروف”.
 
واضاف: “ان اتهام الافران بافتعال ازمة، كلام مرفوض، لان الافران هي من يرفع الصوت لتأمين الطحين وسط الواقع المرير الذي يشهده قطاع المطاحن، كما ان اذونات تسليم الافران حصتها من الطحين تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة للمطاحن. واذا كانت اكثر من خمسة مطاحن متوقفة عن العمل وهي: التاج، بقاليان، البقاع، الدورة، الشرق الاوسط، من أين تتم تغطية النقص الناتج عن توقف هذه المطاحن، ومن هنا تبدأ الازمة”.
 
اضاف: “أين المخزون الاحتياطي من القمح؟ المسؤولية عليكم؟ تتهمون الافران جزافا، وتوزيع الطحين على الافران دون زيادة الحصص في هذه الفترة. انتم مسؤولون عن هذا الملف، ونحن تقدمنا بطلب للحصول على جدول تسليم الطحين لانه من الضروري ان تكون هذه الجداول مع الاتحاد لمعرفة حصة كل فرن. لم نعط الجدول نظرا للاستنسابية، فالحريص لا يعطي اي اتهامات، ونحن لا نغطي اي فرن مخالف”.
 
وختم ابراهيم: “نحن ضد الدعم، ومن المعيب القول انه لدينا طحين لمدة ثلاثين يوما. رغيف الخبز ليس كأي سلعة اخرى، أمنوا الطحين كي تعمل الافران. نأمل ان تكون الرسالة قد وصلت”. 

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
إقتصاد

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 41 مليون دولار بمعدل 24900 ليرة

إقتصاد

شماس: الدولار قد يتخطى ال 100 ألف ليرة.. الأسمر: زيادة أجور القطاع الخاص 600 ألف ليرة

إقتصاد

هيئة ادارة السير.. تقفل أبوابها للإسبوع الثاني

إقتصاد

إرتفاع جنوني لتسعيرة “السرفيس”

إقتصاد

هيئة الطوارئ المدنية: لضبط تفلت اصحاب المولدات من التسعيرة الرسمية والا نقمة في…

إقتصاد

قرار سياسي بوقف دعم الإستيراد ومرحلة الفوضى الإقتصادية بدأت

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 20 حزيران 2022.. البنزين…

حميه أعلن اطلاق مزايدة السوق الحرة في المطار

الترشيشي: المزارعون سيصعدون تحركهم بدءا من الأسبوع المقبل

اتحاد نقابات العمال: لاعلان العصيان المدني الشامل ولا تغيير…

المودعون: رفع الدعاوى بشكل نوعي ومدروس خير سبيل لتحصيل…

1 من 971

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com