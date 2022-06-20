سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 20 حزيران 2022.. البنزين سيرتفع 120 ألف؟

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين

سعر الدولار اليوم في لبنان في تعاملات اليوم الإثنين 20 حزيران 2022 لدى السوق الموازية (السوداء) الغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

يسجل سعر الدولار صباح اليوم الاثنين في السوق السوداء ما بين 28.350 – 28.400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

تراوح سعر الدولار صباح اليوم الاثنين في السوق السوداء ما بين 28.300 – 28.350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

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أبو شقرا: مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين

شائعات بلبلت السوق النفطية دون اي مبرر بعد ان اصدرت وزارة الطاقة ورئيس جمعية مستوردي المحروقات مارون شماس وعضو نقابة اصحاب المحروقات جورج براكس بيانات تنفي وجود ازمة محروقات في البلد.

وقال الباحث والخبير الإقتصادي محمود جباعي لـ”هنا_بيروت”: في حال أعلن مصرف لبنان عن إيقاف تسليم الدولار عبر منصة صيرفة لمستوردي البنزين فإن سعر صفيحة البنزين سيرتفع بحدود 120 ألفاً تقريباً

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن لا أزمة محروقات مشيرا الى أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وأوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذي أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً.

وكان أبو شقرا أكد ان «مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين، وأجرينا اتصالات عدة مع المسؤولين وأكدوا لنا ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الدولارات لدعم البنزين على أساس 24900 ليرة، وهذا يريح السوق والمواطن الذي لم يعد باستطاعته التحمّل».

وتابع: «لا أزمة بنزين في السوق ولا داعي للطوابير، والمخزون متوفر لدى الشركات، وسنشهد الأسبوع القادم انخفاضًا في الاسعار نتيجة تراجع الأسعار عالميّا».

وتوجه للمسؤولين قائلا: «اي قرار سيتخذ برفع الدعم سيتسبّب بمشكلة كبيرة وبارتفاعات بسعر الدولار».

ورأى أن الحديث عن تسعير البنزين بالدولار سابق لأوانه، وقال: «على عكس الأخبار المتداولة، فإن الأسعار ستنخفض مطلع الأسبوع المقبل».

ولفت أبوشقرا إلى أن الشركات التي تمتلك مخزوناً ستسلّم المادة غداً بشكل طبيعي على السعر الذي حدّد الأسبوع المنصرم، معتبراً أن إثارة موضوع التسعير بالدولار «إشاعة مغرضة».

وأفادت معلومات أن هناك كميات كبيرة من البنزين تكفي الأسواق إلى حين إيجاد حلحلة للأزمة، مؤكدة ألا خوف من عودة الطوابير.

وأضافت: «ما يحصل الآن مرتبط بباخرة لم تكن مطابقة للمواصفات وتم استبدالها بباخرة أخرى والأزمة لن تطول».