Cedar News
أخبار لبنان والعالم


إقتصاد

اتحاد نقابات العمال: لاعلان العصيان المدني الشامل ولا تغيير الا في الشارع

By cedro
9

أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) النقابي كاسترو عبد الله، تأييده دعوة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الى توحيد الصفوف في وجه السلطة وحكومتها والى اعلان العصيان المدني الشامل.
 
وقال في بيان: “نحن في الاتحاد الوطني نشد على اياديكم بدعوتكم ونعلن وقوفنا الى جانبكم والى جانب كل القطاعات والفئات الشعبية والنقابية والعمالية والتعليمية والمهنية والروابط والنقابات في القطاع العام بالدعوة الى العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن”.
 
وأكد أنه “لا تغيير الا في الشارع، ولا اسقاط لهذه المنظومة الفاسدة الا بإعلان العصيان المدني”، داعيا القطاع العام بكل اداراته الرسمية الى “ملاقاتنا في منتصف الطريق لاعلان العصيان المدني الذي بات الخيار الاوحد امام شعبنا في مواجهتنا المطلبية المفتوحة مع حكومة صندوق النقد الدولي”.

مواضيع متعلقة

المودعون: رفع الدعاوى بشكل نوعي ومدروس خير سبيل لتحصيل…

5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية.. ماذا عن قروض…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
إقتصاد

كهرباء جبيل: سيؤمن التيار 22 ساعة دعما للبرنامج السياحي أهلا بهالطلة

إقتصاد

سعر الدولار اليوم في لبنان الاحد 19 حزيران 2022.. أسعار الإنترنت والإتصالات سترتفع

إقتصاد

أبو شقرا عن ازمة المحروقات: مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين

إقتصاد

الطاقة والمياه: البنزين متوافر وإقفال بعض المحطات سببه تأخير إحدى الشركات بتسليمها

إقتصاد

سلام ردا على اتحاد نقابات الأفران: وضع تجار ومفتعلي الأزمات خلف القضبان هو الحل…

إقتصاد

اتحاد نقابات الافران دعا الى مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز الاثنين

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

حميه: مكيفات مطار شارل ديغول بفرنسا كانت مطفأة فمهلا على…

رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال عرض مع سائقي الباصات…

مكتب وزير الداخلية: المبلغ المصروف لتأمين الكهرباء…

“لجنة كفرحزير”: الحفر وراء شلال الشرفة ومعبر…

سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 18 حزيران 2022.. احتياطيات…

1 من 968

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com