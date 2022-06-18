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إقتصاد

الطاقة والمياه: البنزين متوافر وإقفال بعض المحطات سببه تأخير إحدى الشركات بتسليمها

By cedro


أصدرت وزارة الطاقة والمياه البيان التوضيحي التالي: “يشهد عدد كبير من محطات المحروقات طوابير وذلك جراء اشاعات سرت عن نقص في المادة أو التوجه الى تسعير البنزين بالدولار وهو ما أدى إلى ما شهدته بعض  المحطات من صفوف طويلة.

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ان وزارة الطاقة والمياه تنفي هذه الاشاعات وتؤكد أن المادة متوافرة وليس هناك أية أزمة وان إقفال عدد من المحطات سببه تأخير إحدى الشركات بتسليمها المادة لبعض المحطات بإنتظار تفريغ حمولة باخرتها”.

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