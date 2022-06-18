رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال عرض مع سائقي الباصات مشاكلهم

عرض رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، مع سائقي الباصات وما يعرف بالروزا، خلال لقاء عقد في ساحة جمال عبد الناصر في منطقة التل، مشاكل السائقين والإشكالات الناتجة من تعديات السائقين غير الشرعيين والأجانب.



وأكد السيد مضامين القرارات والتوجهات التي ينادي بها اتحادات النقل البري، مطالبا ب”تبني هذه المطالب وتلبية السائق في مصير ومسار عمله وحمايته من التحديات الكبيرة التي يواجهها على كثرتها”، وناشد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان “حماية الناس في أرزاقهم وقوت عيالهم”.



وقال السيد: “لسنا نطالب احدا بما لا يقدر عليه. إننا نطالب بالحماية وهذا أضعف الإيمان، أليس هذا الأمر من حقنا؟ إننا ندرك فعلا واقع الحال، ولكننا نريد أن يبقى للمؤسسات دورها فتحمى وتحمي، وهذا بديهي، والا فالفوضى وهذه لا يستطيع أحد تحملها”.

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