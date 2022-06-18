رفع الدعم الكامل عن البنزين القمح والطحين.. مسألة وقت

بات بحكم المؤكد أن رفع الدعم الكامل عن البنزين بات مسألة وقت، وكذلك الدعم عن القمح والطحين، كما ذكرت اللواء.

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