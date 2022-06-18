Homeرفع الدعم الكامل عن البنزين القمح والطحين.. مسألة وقتأسرار رفع الدعم الكامل عن البنزين القمح والطحين.. مسألة وقت By admin 06/18/2022 شارك بات بحكم المؤكد أن رفع الدعم الكامل عن البنزين بات مسألة وقت، وكذلك الدعم عن القمح والطحين، كما ذكرت اللواء. مواضيع متعلقة مكتب وزير الداخلية: المبلغ المصروف لتأمين الكهرباء… 06/18/2022 “لجنة كفرحزير”: الحفر وراء شلال الشرفة ومعبر… 06/18/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإقتصادالبنزينالدعمالقمحالكاملرفععاجلمسألةوالطحينوقت شارك
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