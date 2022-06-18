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رفع الدعم الكامل عن البنزين القمح والطحين.. مسألة وقت

By admin


بات بحكم المؤكد أن رفع الدعم الكامل عن البنزين بات مسألة وقت، وكذلك الدعم عن القمح والطحين، كما ذكرت اللواء.

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