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إقتصاد

جمعية تجار البترون وقضائها اطلقت منصة GOBATROUN.COM الالكترونية

By cedar


أطلقت جمعية تجار البترون وقضائها منصة الكترونية تحت عنوان “Gobatroun.com” وهي الدليل الالكتروني الاول والخاص بالمنطقة. وتشمل هذه المنصة كل القطاعات التجارية، السياحية، الخدماتية، الإقتصادية، الترفيهية، الرياضية، والمهن الحرة.
 
ويمكن من خلال هذه المنصة ، البحث والتعرف على كافة الخدمات والانشطة التي تهم المقيمين والزائرين، وعلى سبيل المثال لا الحصر: الفنادق، المنتجعات السياحية، بيوت الضيافة، المطاعم، المقاهي والملاهي، المحلات التجارية، المنتجات المحلية، النشاطات على انواعها والخدمات كافة، الاعمال الحرفية والمؤسسات الإقتصادية.
 
واشارت الجمعية في بيان الى ان “هذه المنصة هي احدث خدمة تقدمها جمعية تجار البترون وقضائها منذ تأسيسها سنة 1978 حيث كانت وما زالت تعمل على تطوير وتحديث نشاطها لمواكبة العصر وحاجة الاسواق التجارية والإقتصادية. ما يميز هذه المنصة هي سهولة الولوج اليها والبحث من خلالها ، وتشمل إعلانات على صفحاتها وعلى مواقع التواصل الإجتماعي التابعة لها : 
Facebook & Instagram 
@Gobatrounofficial
www.gobatroun.com

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