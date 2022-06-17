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إقتصاد

البراكس فسر جدول أسعار المحروقات اليوم: التراجع في سعر البنزين والارتفاع في المازوت مرده الى سعر الكيلو ليتر المستور

By cedro


فسر عضو “نقابة أصحاب محطات المحروقات” الدكتور جورج البراكس، في تصريح الجدول الصادر اليوم  بأسعار المشتقات النفطية، وقال:” صدر اليوم جدول جديد لاسعار المحروقات في ظل ثبات في سعري صرف الدولار (24900 ليرة وفقا لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين و29000 ليرة عوضا عن 28975 للسوق الحرة المعتمدة للمازوت والغاز). وقد تراجع سعر صفيحة البنزين 4000 ليرة لتصبح 687000 ليرة بسبب تراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 7 دولار، اما صفيحة المازوت الديزل فقد ارتفعت 16000 ليرة لتصبح  751000 ليرة بسبب ارتفاع سعر الكيلوليتر المستورد 26 دولار”.

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