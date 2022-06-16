نقابة مستوردي الخضار: اضراب موظفي وزارة الزراعة يضرب الموسم ويؤثر على لقمة عيش المزارع والعاملين في موسم القطاف

اعلنت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان في بيان، “تضامنها مع موظفي القطاع العام واستعدادها للمساعدة في حال طلب منها ذلك، لكن وضع المزارع والمصدر دقيق جدا في هذه الفترة من السنة حيث المواسم في عز عطائها وموسم القطاف في أوجه، لذلك يجد المزارع نفسه مضطرا لقطاف محاصيله وبيعها، وبالتالي على المصدر تصريفها، وإضراب موظفي وزارة الزراعة يضرب الموسم ويؤثر على لقمة عيش المزارع والمصدر وجميع العاملين في موسم القطاف، خاصة أن فاكهة هذه الفترة من مشمش وكرز ودراق وحمضيات دقيقة ولا تحتمل التأخير، لا من حيث القطاف ولا من حيث التصدير، لذلك نحن نناشد جميع المسؤولين العمل سريعا على حل هذه المشكلة لتفادي أزمة كبيرة وإنقاذ المواسم وبالتالي المزارع والمصدر اللبناني أي الإقتصاد المنتج

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