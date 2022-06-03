تقرير معهد البحوث الصناعية بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة في خلال شهر أيار
صدر عن معهد البحوث الصناعية، تقرير بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها، في خلال شهر أيار 2022.
وفيه:
-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.718 بيان جمركي
– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)32 بيان جمركي.
– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة636 بيان جمركي.
-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)528 بيان جمركي.
– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.522 بيان جمركي.
– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.511 بيان جمركي.
– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:52 بيان جمركي.
وتوزعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (6)، أجهزة ولوازم كهربائية (30)، زيت هيدروليك (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (14)، منتجات ورقية
وقطنية ومنسوجات (1).
علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدونة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 50 بيان جمركي.
– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:2 بيان جمركي. وهي مفصلة على الشكل التالي:
زيت هيدروليك – نسبة الرغوة 450 بدل 150 – 5547 كغ – الإمارات العربية المتحدة – معبر المصنع / عدادات كهربائية – تعداد خاطئ أثناء التشغيل – 6780
قطعة – الصين – مرفأ بيروت.
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