آخر الأخبار
Cedar News
أخبار لبنان والعالم


تقرير معهد البحوث الصناعية بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة في خلال شهر أيار

صدر عن معهد البحوث الصناعية، تقرير بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها، في خلال شهر أيار 2022.
وفيه:

مواضيع متعلقة

كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA اليوم؟

البراكس شرح أسباب ارتفاع سعر البنزين

-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.718  بيان جمركي
– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)32 بيان جمركي.
– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة636 بيان جمركي.
-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)528 بيان جمركي.
– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.522 بيان جمركي.
– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.511 بيان جمركي.
– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:52 بيان جمركي.
وتوزعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (6)، أجهزة ولوازم كهربائية (30)، زيت هيدروليك (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (14)، منتجات ورقية 
وقطنية ومنسوجات (1).

علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدونة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 50  بيان جمركي.
– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:2 بيان جمركي. وهي مفصلة على الشكل التالي:

زيت هيدروليك – نسبة الرغوة 450 بدل 150 – 5547  كغ – الإمارات العربية المتحدة – معبر المصنع / عدادات كهربائية – تعداد خاطئ أثناء التشغيل – 6780
قطعة – الصين – مرفأ بيروت.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
إقتصاد

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات كافة

إقتصاد

مياه بيروت وضعت قيد التحصيل اصدارات 2022 وامكان التقسيط على دفعتين

إقتصاد

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوضح قضية إستيفاء الاقساط بالدولار

إقتصاد

سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 3 حزيران 2022.. إبتداءً من اليوم التسعير بالدولار

إقتصاد

اللبنانيون ينشغلون بمردود «لعبة» استبدال الليرة بالدولار.. مصرف لبنان ضخّ نصف مليار…

إقتصاد

أديب زخور: الافضلية لإعطاء القروض السكنية للمستأجرين وفقا لقانون الايجارات

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

المالية: تم أمس تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام…

اتحاد نقابات المخابز والافران: لتأمين التمويل لاستيراد كميات…

سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 2 حزيران 2022.. تذبذب مالي…

لا رواتب للموظفين بعد شهرين؟

معظم المستفيدين من البطاقات التمويلية يتقاضون رواتب من جهات…

1 من 946
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com