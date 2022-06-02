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لا رواتب للموظفين بعد شهرين؟

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كتبت الديار: تدعو مصادر متابعة الى ملاقاة حركة المغتربين عبر تسريع انجاز الاستحقاق الحكومي بأقل الخسائر، والحد من انهيار الليرة الحتمي اذا لم يتم اتخاذ اجراءات مالية سريعة في ظل حاجة الدولة الى أكثر من مليار دولار شهريا «فريش» لتغطية نفقات فروقات الادوية والقمح والمحروقات والامراض المزمنة وتأمين رواتب موظفي القطاع العام وكل ما تحتاجه الدولة، ولا يمكن الاستمرار في عملية التمويل بعد شهرين.

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وهذا ما سيؤدي الى عدم حصول موظفي القطاع العام على رواتبهم، علما ان دفع الرواتب سيتأخر هذا الشهر لاكثر من اسبوع في العديد من القطاعات، وسيدفع لكل قطاع على حدة بسبب عدم توفر الاعتمادات، وتستعد معظم القطاعات الرسمية والنقل العام والمعلمين الى تنفيذ اضرابات اذا لم تدفع الدولة ما وعدت به الموظفين من رفع بدلات النقل الى 64 الف ليرة وغيرها من الحوافز، حتى البطاقة التمويلية متعثرة وظهرت التدخلات في عمليات الاحصاء وقبول الطلبات مما حرم مئات العائلات المستحقة منها لصالح عائلات تحظى في حمايات سياسية؟

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