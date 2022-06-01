الحكومة الأردنية تعلن رسمياً زيادة أسعار ￼المحروقات

الحكومة الأردنية تعلن رسمياً :‏زيادة أسعار البنزين والديزل ؛ تماشيًا مع رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية‏‏.

وتوقع خبراء ارتفاع إقبال الأردنيين على المركبات الكهربائية بالكامل، في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار المشتقات النفطية وخاصة البنزين بشقيه “90 و 95″، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر حزيران.

ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، قال اليوم الأربعاء، إن التخليص على مركبات الكهرباء ارتفع بشكل غير مسبوق منذ بداية العام الجاري.

وبين أبو ناصر، أن التخليص على مركبات الكهرباء خلال شهر أيار الماضي ارتفع بنسبة 200%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى احتمالية استمرار ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.

وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار المحروقات بنسب مرتفعة، بالإضافة إلى قابلية اقتناء مثل هذه المركبات والتي أبداها الكثير من المواطنين.

وأوضح أبو ناصر، أن التخليص على المركبات الهجينة “الهايبرد” تراجع بنسبة 50 في المئة في أول خمسة أشهر من عام 2022 بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2021، بالإضافة إلى التراجع الكبير في التخليص على مركبات البنزين.

وتوقع أبو ناصر استمرار النمو في سوق المركبات الكهربائية في الأردن، نظراً للأسباب المتعلقة بالضريبة المفروضة على مركبات الهايبرد والبنزين، مقارنة بالمركبات الكهربائية.

التوجه العالمي حالياً ينصب نحو السيارات الكهربائية

من جهته، قال الخبير في قطاع الطاقة، هاشم عقل، ارتفاع إقبال الأردنيين على المركبات الكهربائية حتى نهاية العام الجاري، نظراً للارتفاع المستمر في أسعار النفط عالمياً.

وأضاف عقل، أن التخليص على المركبات الكهربائية، ارتفع منذ بداية العام بنحو 40%، وهو مؤشر واضح على اقتناع الأردنيين باقتناء المركبات الكهربائية، واتخاذها كبديل للسيارات التي تعتمد على الوقود.

وبين أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مشكلة باتت تؤرق الأردنيين، وتدفعهم لإيجاد حلول بديلة مثل السيارات الكهربائية، التي توفر كثيراً من ناحية أسعار قطع الغيار والابتعاد عن المحروقات.

وأكد عقل أن التوجه العالمي حالياً ينصب نحو السيارات الكهربائية، نظراً للإقبال المرتفع عليها في مختلف دول العالم خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن على الحكومة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وإيجاد نقاط شحن للسيارات الكهربائية داخل المدن وخارجها، وخاصة على الطرق الخارجية، بحيث يشجع ذلك المواطنين على اقتناء هذه المركبات.

إقبال لافت على المركبات الكهربائية

رئيس جمعية السيارات الكهربائية أحمد أبو رداد، قال إن السيارات الكهربائية شهدت إقبالاً كبيراً منذ بداية العام الجاري، مع رفع نسبة الضريبة المفروضة على المركبات الهجينة.

وأوضح أبو رداد، أن السيارات الكهربائية انتشرت بشكل كبير مؤخراً في شوارع المملكة، وهو الأمر الذي يدل على الإقبال الواضح عليها.

وبين أن رفع أسعار المشتقات النفطية لمستويات عالية، سيدفع مالكي مركبات البنزين، بالتوجه نحو شراء المركبات الكهربائية.

وأشار إلى أن الأردن قد يشهد بيع 1000 سيارة كهربائية بالشهر الواحد في ما تبقى من العام الجاري، وهي نسب مرتفعة لم يشهدها السوق الأردني سابقاً.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس الثلاثاء، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران/يونيو المقبل بمقدار 35 فلسا/لتر، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.

وبلغ مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران/يونيو المقبل شكل ما نسبته 22% من فرق الكلفة الفعلية، و14% لمادة البنزين (أوكتان 90) و11% لمادتي الديزل والكاز.

وبذلك يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر حزيران/يونيو 920 فلسا/لتر بدلاً من 885 فلسا/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا/لتر بدلا من 1120 فلسا/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلسا/لتر، بدلاً من 650 فلسا/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، التي تبلغ كلفتها 11 دينارا و85 قرشاً.