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كركي: رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى الى مليون ليرة


أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الاعلامية رقم 685  تاريخ 1/6/2022 ،  استناداً الى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 867 المتّخذ تاريخ 31/5/2022، قضى بموجبها رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى من 500 الف ل.ل الى مليون ل.ل، كما تم رفع بدل أتعاب الطبيب المعالج من 75 الف ل.ل. الى 200 الف ل.ل. 

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 وفي هذا السياق، شدّد كركي على “الجهات المعنية، لاسيّما المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق،  تقاضي أتعابها وفق هذه التعرفة وعدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة”. كما توجه الى المرضى المضمونين بأن “لا يترددوا بتقديم شكاوى الى المراقبين الإداريين والأطباء المراقبين في كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق،  في حال طلب منهم مبالغ مالية إضافية”.

وجدد كركي “مناشدة الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها والبت سريعاً بملف رفع التعرفات الدوائية والاستشفائيّة والطبيّة بخاصّة بعد تقديمه سلسلة من الحلول المقترحة القابلة للتنفيذ والتي سوف تؤمّن التمويل اللازم لهذه الزيادة”.

 وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر لوزير المالية الدكتور يوسف الخليل، “الذي وعد برفد الصندوق بمبلغ 125 مليار ل.ل. هذا الأسبوع لتأمين التمويل اللازم لزيادة تعرفات غسيل الكلى، آملاً أن تصل الأموال في الأيام القليلة القادمة وإضافة الى تسديد الاعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامّة للعام 2022 والتي تتجاوز 1200 مليار ل.ل”. 

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