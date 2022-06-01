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سعر الدولار في لبنان اليوم الاربعاء 1 حزيران 2022


تراجع سعر الدولار عصر اليوم في السوق السوداء الى 28500 – 28600 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.
سجل سعر الدولار عصر اليوم في السوق السوداء بين : 29300 – 29400 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

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تراجع سعر الدولار بعد ظهر اليوم في السوق السوداء الى: 29200 – 19400 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.
ارتفع سعر الدولار ظهر اليوم في السوق السوداء الى: 30,000 – 30,200 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

تراجع سعر الدولار قبل ظهر اليوم في السوق السوداء الى: 29000 – 29200 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

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سجل صرف الدولار صباح اليوم الاربعاء 1 حزيران 2022 في السوق السوداء الغير رسمية بين: 31200 – 31300 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي

بيان مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنّ “حجم التداول على منصة صيرفة بلغ مساء الثلاثاء، 105 ملايين دولار بمعدل 24500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.null

وأضاف البيان: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

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