أزمة كبيرة قد تصيب القطاع المصرفي في حال كشفت علاقة مصرف بمحفظة مالية سرية

يجري التداول بتكتم شديد داخل الأوساط المصرفية عن وجود علاقة عميقة لأحد المصارف بالمحفظة المالية السرية لمعظم قيادات وكوادر “حزب الله” ومؤسساته ورجال الأعمال الشيعة الممولين له في بلاد الأغتراب . وتتخوف هذه الأوساط من أزمة كبيرة قد تصيب القطاع المصرفي في حال كشفت هذه العلاقة للعلن نظرا للأوضاع النقدية المتدهورة والصعبة وغير المسبوقة التي يعانيها لبنان اليوم، كما ذكرت النهار.

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