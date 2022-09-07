Cedar News
أخبار لبنان والعالم


الطقس

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة

By cedro


توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات  في الفترة الصباحية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.
وجاء في النشرة الاتي:

مواضيع متعلقة

طقس لبنان غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة والرطوبة

طقس لبنان سيشهد انخفاضاً في درجات الحرارة  مع سرعة رياح…

– الحال العامة:  طقس صيفي معتدل الحرارة  يسيطر على لبنان حتى يوم الجمعة، حيث  تعود درجات الحرارة للإرتفاع  بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي و  يستمر حتى نهاية الاسبوع.
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و 32
درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية و في الفترة المسائية .

الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات  في الفترة الصباحية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية .

الجمعة:  قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل، بسبب اقتراب كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وانخفاض في نسبة الرطوبة.

السبت:  صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على الجبال في الداخل.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهاراً ، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10و 35 كم/س.
– الانقشاع: جيّد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين  55 و75 % .
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج،
حرارة سطح الماء:  29 درجة.
– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس:  6,16
– ساعة غروب الشمس:   18,54

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
الطقس

طقس لبنان غائم جزئياً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة

الطقس

طقس لبنان غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وبسيط في الحرارة

الطقس

طقس لبنان: انخفاض بسيط في درجات الحرارة

الطقس

الكتل الحارة تنحسر تدريجيا الاربعاء والحرارة تنخفض بشكل بسيط غدا

الطقس

طقس لبنان غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في الحرارة

الطقس

طقس لبنان قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في الحرارة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

طقس لبنان قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف في…

طقس لبنان غائم جزئيًا من دون تعديل في درجات الحرارة

طقس لبنان غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وخطر اندلاع…

1 من 166

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More