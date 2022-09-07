طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.
وجاء في النشرة الاتي:
– الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان حتى يوم الجمعة، حيث تعود درجات الحرارة للإرتفاع بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي و يستمر حتى نهاية الاسبوع.
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و 32
درجة.
– الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية و في الفترة المسائية .
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية .
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل، بسبب اقتراب كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وانخفاض في نسبة الرطوبة.
السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على الجبال في الداخل.
– الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهاراً ، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10و 35 كم/س.
– الانقشاع: جيّد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 55 و75 % .
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج،
حرارة سطح الماء: 29 درجة.
– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 6,16
– ساعة غروب الشمس: 18,54
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