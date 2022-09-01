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طقس لبنان غائم جزئياً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة

By cedar


توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المنخفضة والمتوسطة.
وجاء في النشرة الاتي:

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– الحال العامة:  يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة  والرطبة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث يبدأ انكفاء تأثيرها خصوصا في المناطق الداخلية.
معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة ولشهر أيلول 24 و 32 درجة.
ينصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر (بخاصة وان الحرارة الدنيا في مدينة بيروت اعلى من معدلها ب ٤ درجات)ويتكون الضباب الكثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة .

الجمعة:  غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المنخفضة والمتوسطة.

السبت:  غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي محدود في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق  على المرتفعات الشمالية الداخلية اعتباراً من بعد الظهر، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

الأحد:  غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

– الحرارة على الساحل من 28 الى 31 درجة، فوق الجبال من 20 الى 28 درجة، في الداخل من 22 الى 41 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 8 و25 كم/س.
– الانقشاع: سيء اجمالاً بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والضباب على المرتفعات.
– الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين  65و 95% .
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس:  6,12


– ساعة غروب الشمس:   19,03

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