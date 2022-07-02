طقس لبنان قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا. وجاء في النشرة الآتي:



– الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

– معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.



– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا ورياح ناشطة أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الساحلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا. الإثنين: قليل الغيوم إجمالا، دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما، ترتفع بشكل بسيط في المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا. الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة.



– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 25 درجة، في الداخل من 17 إلى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.

– الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,30 ساعة غروب الشمس: 19,53

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