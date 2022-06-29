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الطقس

طقس لبنان غائم جزئيا من دون تعديل في الحرارة

By cedar


توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ساحلا وارتفاعها في الداخل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.
وجاء في النشرة الاتي:
 
– الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.
 
– الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاعها في المناطق الداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
الخميس:غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ساحلا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، وارتفاعها في الداخل.
 
الجمعة:غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وانخفاضها في المناطق الداخلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مع رياح ناشطة احيانا.
 
السبت: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ورياح ناشطة احيانا.

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– الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
– الضغط الجوي:758 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 05,29
– ساعة غروب الشمس: 19,53

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