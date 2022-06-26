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الطقس

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة

By cedro


توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.
 
وجاء في النشرة الآتي:
– الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة القادمة. 
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.
 
– الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: مشمس مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تقارب معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة فترة بعد الظهر. الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية. 
الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية. الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. 
 
– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 26  درجة، في الداخل من 15 إلى 27 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س. 
– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب. 
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%. 
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.    حرارة سطح الماء: 26°م. 
– الضغط الجوي: 1010 HPA             أي ما يعادل: 758 ملم زئبق. 
– ساعة شروق الشمس: 05,28            ساعة غروب الشمس: 19,53 

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