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طقس لبنان غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في  الحرارة وامطار محلية

By cedar


توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيًا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى ما يقارب 65 كلم/س، يتحول ليلا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل امطار محلية خفيفة خصوصا في المناطق الشمالية.

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وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة:  طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى مساء يوم غد الثلاثاء، حيث نقع تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية وسريع يؤدي الى طقس متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها المسمية. 

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة. 

– الطقس المتوقع في لبنان: 

الإثنين:  قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية ، يتحول مساء الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على المرتفعات. 

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى ما يقارب ٦٥ كلم/س، يتحول ليلا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل امطار محلية خفيفة خصوصا في المناطق الشمالية. 

الأربعاء: غائم مع احتمال  امطار محلية خفيفة فترة قبل الظهر، يتحول خلال النهار الى غائم جزئيًا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ورياح ناشطة تشتد احيانا. 

الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة على الجبال.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة ، في الداخل من 13 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية:  جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س. 

– الانقشاع: جيد ، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب. 

– الرطوبة النسبية على الساحل:   

بين 50 و75%. 

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة. 

– الضغط الجوي:  760 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس:  5,27

– ساعة غروب الشمس:   19,52

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