Cedar News
أخبار لبنان والعالم


الطقس

طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة على الجبال

By cedro


توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل في المناطق الساحلية، وجاء في النشرة الآتي:
 
– الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة. 
 
– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل في المناط7ق الساحلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والجبلية و رياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى ما يقارب 65 كلم/س، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة تشتد احيانا. 
 
– درجات الحرارة المتوقعة: الى الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 19 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 31 درجة.
 
– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س. 
 
– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا. 
 
– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 85%. 
 
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 24 درجة. 
 
– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق .
 
– ساعة شروق الشمس: 05,27       ساعة غروب الشمس: 19,52 .

مواضيع متعلقة

طقس لبنان غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في الحرارة

طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
الطقس

طقس لبنان قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع

الطقس

طقس لبنان: تكون ضباب على المرتفعات و تساقط للأمطار

الطقس

انخفاض في درجات الحرارة يؤثر على لبنان وطقس متقلب

الطقس

طقس لبنان صاف مع انخفاض محدود في درجات الحرارة

الطقس

طقس لبنان صاف مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

الطقس

طقس لبنان قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

طقس لبنان قليل الغيوم مع تكون الضباب على المرتفعات

طقس لبنان: غائم جزئيا والحرارة دون معدلاتها ب 5 درجات

طقس لبنان: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة

طقس لبنان: انحسار الكتل الحارة غدا والحرارة الى معدلاتها…

طقس لبنان مشمس واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء

1 من 158

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com