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الطقس

طقس لبنان غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في الحرارة

By cedro


توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
وجاء في النشرة الآتي:
– الحال العامة: طقس حار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خاصة في مناطق لبنان الجبلية والداخلية، يتحول تدريجا بدءا من يوم الأحد إلى معتدل وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية.
 
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.
 
– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة في الداخل والجبل، لتصبح دون معدلاتها، كما يتكون الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة مساء. 
الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة بعد الظهر والليل مع برق ورعد في بعض المناطق، كما تنشط الرياح لتقارب 65كلم/س ليلا في الشمال. 
 
درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 28   درجة، في  الداخل من 19 إلى 36 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س. 
– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90%.
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 24°م. 
– الضغط الجوي: 1009 HPA           أي ما يعادل: 757 ملم زئبق. 
– ساعة شروق الشمس: 05,27          ساعة غروب الشمس: 19,52 

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