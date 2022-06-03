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طقس لبنان: غائم جزئيا والحرارة دون معدلاتها ب 5 درجات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
وجاء في النشرة الاتي:
 
– الحال العامة: كتل هوائية معتدلة الحرارة ورطبة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وتستمر حتى نهاية الاسبوع.
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.
 
– الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها ب 5 درجات على الساحل.
 
السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
 
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية.
 
الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح احيانا.
 
– الحرارة على الساحل من 20 الى 25 درجة، فوق الجبال من 20 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 34 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.
– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين  55 و 90 %.
– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
– الضغط الجوي:758 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس:  05:27
– ساعة غروب الشمس:  19:45

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