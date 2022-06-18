وفاة أمير سعودي من آل سعود

الديوان الملكي: ‏وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه اليوم السبت بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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