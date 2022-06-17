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بالفيديو.. القبض على الإخواني بهجت صابر في نيويورك بعد شكوى “تحرش”

By admin


ألقت شرطة نيويورك القبض على الإخواني المصري الهارب بهجت صابر إثر شكوى تحرش تقدمت بها بعض الفتيات، وفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي

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واقعة الاعتقال حدثت في بث مباشر، بينما كان بهجت صابر يعترض على اعتقاله ويصرخ في هستيريا شديدة، وبعدما دافع عن نفسه بجمل إنجليزية، تحدث فيها عن الحقوق والحريات والديمقراطية، ألقى عناصر من الشرطة القبض عليها واقتادوه وصادروا هواتفه.

ويٌعرف عن بهجت صابر الإخواني المقيم بالولايات المتحدة، إثارة الجدل، عبر الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الدولة المصرية عبر تشجيع المظاهرات، واستهداف رجال قوات الأمن، وأعمال العنف.

وكان الإخواني المثير للجدل في بث مباشر في الشارع لحظة القبض عليها، بينما قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن بهجت صابر قُبض عليه بناء على شكوى من بعض الفتيات تعرضن للتحرش على يديه.

وقوبل اعتقال صابر وهو على الهواء مباشرة، بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين سماها “ليلة سقوط بهجت صابر”، ومن قلّل من أهمية الاعتقال كونه سيفرج عنه قريبا، بينما رأى آخرون أن تهمة التحرش إن ثبتت على المتهم، فقد تقوده للسجن لسنوات.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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