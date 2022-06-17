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القوات الإسرائيلية تـقـتـل 3 فلسـطـينييـن في جـنين

By admin


وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال وصلت مستشفيات مدينة جنين فجر اليوم.

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