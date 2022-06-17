Homeالقوات الإسرائيلية تـقـتـل 3 فلسـطـينييـن في جـنينالعالم القوات الإسرائيلية تـقـتـل 3 فلسـطـينييـن في جـنين By admin 06/17/2022 شارك وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال وصلت مستشفيات مدينة جنين فجر اليوم. مواضيع متعلقة وفاة أمير سعودي من آل سعود 06/18/2022 علماء يرصدون انفجارا هائلا داخل كوكب الشمس 06/17/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الإسرائيليةالعالمالقواتتـقـتـلتقتلجـنينجنينفلسـطـينييـنفلسطينيين شارك
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