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بينيت حول “النووي الإيراني”: نحتفظ بحقنا في التحرك ضد إيران

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إن هناك “حاجة ماسة لقيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد إيران بكل الوسائل؛ لمنعها من امتلاك أسلحة نووية”.

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وأكد بينيت، في لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال زيارة الأخير لدولة الاحتلال، على “عمق خطورة استمرار تقدُّم إيران في حيازة السلاح النووي، وتضليلها المجتمع الدولي باستخدام معلومات كاذبة” على حد قوله.

وقال مكتب بينيت، في تصريح صحفي، إن رئيس بينيت شدد على “دعم إسرائيل لقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ مهامها حيال إيران بشكل مهني ومستقل، وعلى أهمية نقل مجلس المحافظين في الوكالة رسالة حادة وواضحة إلى إيران، من خلال قراره القادم”.

وذكر التصريح أن “بينيت أوضح أن إسرائيل تفضِّل المسار الدبلوماسي لتجريد إيران من إمكاناتها في تطوير أي أسلحة نووية، ولكنها تحتفظ مع ذلك بحقها في الدفاع عن نفسها، وفي اتخاذ إجراءات ضد إيران في سبيل كبح برنامجها النووي، إذا أخفق المجتمع الدولي في ذلك خلال الإطار الزمني المحدد”.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، في وقتٍ سابق، متهمة إياها بأنها لم تقدم توضيحات للوكالة حول وجود مواد نووية غير معلن عنها في مواقع “تعتبر مبهمة”.

وحذرت إيران، الأربعاء الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن “تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح”.

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