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الشرطة القبرصية تنتشل جثة من البحر إثر وصول أكثر من 40 مهاجر سوري

أعلنت الشرطة القبرصية إنتشال جثة رجل قبالة الساحل الغربي للجزيرة المتوسطية الخميس بعد أن قال مهاجرون وصلوا حديثًا إن أحدهم سقط من القارب.

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وأفادت الشرطة بالعثور على مجموعة من 44 سوريًا بينهم إمرأتان وأربعة أطفال تائهين في منطقة بييا شمال مدينة بافوس.

وقال المهاجرون للشرطة إن رجلًا كان على متن القارب الذي سافروا فيه فُقد قبل وصولهم إلى الشاطئ.

وأطلقت السلطات إثر ذلك عملية إنقاذ وتم العثور على جثة رجل في المياه.

وأوضح مسؤول في الشرطة أنه تم العثور على الجثة بعد بحث مكثّف باستخدام حوامة، لكن لم يتم التعرف عليها رسميًا بعد.

وأفادت أنباء بأن المهاجر المفقود سوري يبلغ 24 عامًا.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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