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ال بي سي: القاضي هاني الحلمي الحجار طلب من وزارة العدل الغاء انتدابه كمستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء

By admin



معلومات الـLBCI: القاضي هاني الحلمي الحجار طلب من وزارة العدل الغاء انتدابه كمستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء

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