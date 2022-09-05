Homeال بي سي: القاضي هاني الحلمي الحجار طلب من وزارة العدل الغاء انتدابه كمستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراءخبر عاجل ال بي سي: القاضي هاني الحلمي الحجار طلب من وزارة العدل الغاء انتدابه كمستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء By admin 09/05/2022 شارك معلومات الـLBCI: القاضي هاني الحلمي الحجار طلب من وزارة العدل الغاء انتدابه كمستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الحجارالحلميالعدلالغاءالقاضيالوزراءانتدابهخبررئاسةطلبعاجلقانونيكمستشارمجلسهانيوزارة شارك
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