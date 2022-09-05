ال بي سي: القاضي هاني الحلمي الحجار طلب من وزارة العدل الغاء انتدابه كمستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء

معلومات الـLBCI: القاضي هاني الحلمي الحجار طلب من وزارة العدل الغاء انتدابه كمستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء

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