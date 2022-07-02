العراق: تفعيل صافرات الإنذار بالسفارة الأميركية ببغداد بعد رصد طائرة مُسيرة في المنطقة الخضر

العراق: تفعيل صافرات الإنذار بالسفارة الأميركية ببغداد بعد رصد طائرة مُسيرة في المنطقة الخضر

مصدر أمني عراقي: تفعيل صافرات الإنذار بالسفارة الأميركية ببغداد بعد رصد طائرة مُسيرة في المنطقة الخضر