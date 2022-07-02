Homeالعراق: تفعيل صافرات الإنذار بالسفارة الأميركية ببغداد بعد رصد طائرة مُسيرة في المنطقة الخضرخبر عاجل العراق: تفعيل صافرات الإنذار بالسفارة الأميركية ببغداد بعد رصد طائرة مُسيرة في المنطقة الخضر By admin 07/02/2022 شارك مصدر أمني عراقي: تفعيل صافرات الإنذار بالسفارة الأميركية ببغداد بعد رصد طائرة مُسيرة في المنطقة الخضر مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الأميركيةالإنذارالخضرالعراقالمنطقةبالسفارةببغدادتفعيلخبررصدصافراتطائرةعاجلمسيرة شارك
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