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العراق: تفعيل صافرات الإنذار بالسفارة الأميركية ببغداد بعد رصد طائرة مُسيرة في المنطقة الخضر

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مصدر أمني عراقي: تفعيل صافرات الإنذار بالسفارة الأميركية ببغداد بعد رصد طائرة مُسيرة في المنطقة الخضر

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