عون التقى ميقاتي الذي غادر من تصريح

عون التقى ميقاتي الذي غادر من تصريح

الرئيس عون التقى ميقاتي الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح

معلومات للـLBCI: الرئيس ميقاتي أبلغ الرئيس عون استياءه لتسريب الاسماء وأجريت بعض التعديلات الطفيفة وطلب الرئيس عون وقتا لدراستها