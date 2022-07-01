Homeعون التقى ميقاتي الذي غادر من تصريحخبر عاجل عون التقى ميقاتي الذي غادر من تصريح By admin 07/01/2022 شارك الرئيس عون التقى ميقاتي الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح معلومات للـLBCI: الرئيس ميقاتي أبلغ الرئيس عون استياءه لتسريب الاسماء وأجريت بعض التعديلات الطفيفة وطلب الرئيس عون وقتا لدراستها مواضيع متعلقة السودان: ارتفاع عدد قتلى تظاهرات اليوم إلى 8 أشخاص معظمهم… 06/30/2022 زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب لوزون شمالي الفلبين 06/30/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. التقىالذيتصريحخبرعاجلعونغادرميقاتي شارك
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