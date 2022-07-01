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عون التقى ميقاتي الذي غادر من تصريح

By admin



الرئيس عون التقى ميقاتي الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح

معلومات للـLBCI: الرئيس ميقاتي أبلغ الرئيس عون استياءه لتسريب الاسماء وأجريت بعض التعديلات الطفيفة وطلب الرئيس عون وقتا لدراستها

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