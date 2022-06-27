Homeمصرع 7 أشخاص حادث تصادم حافلة لنقل الركاب بسيارة على طريق القاهرة – العين السخنةخبر عاجل مصرع 7 أشخاص حادث تصادم حافلة لنقل الركاب بسيارة على طريق القاهرة – العين السخنة By admin 06/27/2022 شارك مصرع 7 أشخاص حادث تصادم حافلة لنقل الركاب بسيارة على طريق القاهرة – العين السخنة مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أشخاصالركابالسخنةالعينالقاهرةاللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018بسيارةتصادمحادثحافلةخبرطريقعاجللنقلمصرع شارك
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