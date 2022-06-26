Homeجريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل وانقلابها على اوتوستراد البربارةخبر عاجل جريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل وانقلابها على اوتوستراد البربارة By admin 06/26/2022 شارك التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي وانقلابها على اوتوستراد البربارة باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اصطداماوتوسترادبالفاصلجريحخبرعاجلمركبةنتيجةوانقلابهاالبربارة شارك
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