جريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل وانقلابها على اوتوستراد ⁧‫البربارة‬⁩

التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي وانقلابها على اوتوستراد ⁧‫البربارة‬⁩ باتجاه ⁧‫جبيل‬⁩ وحركة المرور كثيفة في المحلة

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