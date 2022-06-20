بالفيديو: وقوع إصابات بإطلاق النار في واشنطن

Multiple people shot in Washington pic.twitter.com/a8K42aQRPn — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 20, 2022

إصابة ضابط شرطة على الأق.. ضحايا بإطلاق النار في واشنطن عاصمة أميركا، لا توجد معلومات عن المشتبه (المشتبه بهم) المحتملين