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تيننتي عن حادث السير بين دراجة نارية وآلية لليونيفيل: خالص التعازي لأسرة الفقيد ونحذر من الاشاعات

By cedro


أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، في بيان، انه “بعد ملاحظة صدور كمية كبيرة من التكهنات في أعقاب حادث السير المأسوي بين دراجة نارية وآلية تابعة لليونيفيل مطلع هذا الأسبوع، فإن اليونيفيل تجدد تقديم خالص تعازيها لأسرة الفقيد وأحبائه”.

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وأضاف: “نحن نتفهم الحزن الكبير، ولكننا نلفت الى الحذر من تكرار الاشاعات التي لا أساس لها من الصحة والمثيرة للأجواء”.

واكد تيننتي “أن اليونيفيل والسلطات المحلية يحققان في الحادث”.

وقال: “أغتنم هذه الفرصة لأشدد على أهمية المعلومات الواقعية، وأدعو وسائل الإعلام وغيرها الى مراجعتنا مباشرة قبل نشر الأخبار أو المعلومات التي يمكن أن تزيد من التوترات التي لا داعي لها بين حفظة السلام والمجتمعات التي يوجدون هنا لمساعدتها”.

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