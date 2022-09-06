توقيف 3 من المساجين الفارين من فصيلة إهدن (lbci)

توقيف 3 من المساجين الفارين من فصيلة إهدن (lbci)

توقيف 3 من المساجين الفارين من فصيلة إهدن وعلمت الـLBCI أن الفارين هم 4 لبنانيين، سوري وفلسطيني.