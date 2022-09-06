Homeتوقيف 3 من المساجين الفارين من فصيلة إهدن (lbci)لبنان توقيف 3 من المساجين الفارين من فصيلة إهدن (lbci) By admin 09/06/2022 شارك توقيف 3 من المساجين الفارين من فصيلة إهدن وعلمت الـLBCI أن الفارين هم 4 لبنانيين، سوري وفلسطيني. مواضيع متعلقة تحذير من تأخير إقرار الترسيم إلى ما بعد مغادرة عون وغياب من… 09/05/2022 مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 5/9/2022 09/05/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. lbciإهدنالفارينالمساجينتوقيففصيلةلبنان شارك
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