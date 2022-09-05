4 جرحى في حادثي سير خلال 24 ساعة

أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 4 جرحى في حادثي سير، تم التحقيق فيهما خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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