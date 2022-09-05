Home4 جرحى في حادثي سير خلال 24 ساعةلبنان 4 جرحى في حادثي سير خلال 24 ساعة By admin 09/05/2022 شارك أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 4 جرحى في حادثي سير، تم التحقيق فيهما خلال الـ 24 ساعة الماضية. مواضيع متعلقة بو صعب اطلع من زياد حايك على برنامجه الانتخابي لرئاسة… 09/05/2022 لجنة البيئة ناقشت مشكلة الحرائق: لبنان سائب بيئيا وسندعو الى… 09/05/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحادثيخلالساعةسيرعاجللبنان شارك
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