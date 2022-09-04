Homeقتيل و 6 جرحى في 5 حوادث خلال 24 ساعةلبنان قتيل و 6 جرحى في 5 حوادث خلال 24 ساعة By admin 09/04/2022 شارك احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيل و 6 جرحى مواضيع متعلقة قرار لنصار بادراج معمل الحرير التراثي في القبيات على خارطة… 09/04/2022 الراعي: تعمد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثل منصب الرئاسة… 09/04/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةعاجلقتيللبنان شارك
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