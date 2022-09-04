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لبنان

قتيل و 6 جرحى في 5 حوادث خلال 24 ساعة

By admin


احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيل و 6 جرحى

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