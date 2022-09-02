Homeأصحاب الشاحنات يقطعون الطريق أمام مرفأ طرابلسلبنان أصحاب الشاحنات يقطعون الطريق أمام مرفأ طرابلس By cedar 09/02/2022 شارك قطع أصحاب الشاحنات الطريق أمام مرفأ طرابلس للمطالبة بتطبيق قرار وزير الاشغال العامة علي حمية القاضي بالسماح لجميع الشاحنات التابعة للنقل الخارجي الدخول الى المرافئ للعمل مواضيع متعلقة تحركات لأهالي السجناء مطالبين بإقرار العفو العام 09/03/2022 القاضية غادة عون ردت على زياد اسود: بتاسف قلك انك غلطان 09/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أصحابأمامالشاحناتالطريقطرابلسعاجللبنانمرفأيقطعون شارك
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