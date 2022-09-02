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لبنان

أصحاب الشاحنات يقطعون الطريق أمام مرفأ طرابلس

By cedar


قطع أصحاب الشاحنات الطريق أمام مرفأ طرابلس للمطالبة بتطبيق قرار وزير الاشغال العامة علي حمية القاضي بالسماح لجميع الشاحنات التابعة للنقل الخارجي الدخول الى المرافئ للعمل

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