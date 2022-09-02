أصحاب الشاحنات يقطعون الطريق أمام مرفأ طرابلس

قطع أصحاب الشاحنات الطريق أمام مرفأ طرابلس للمطالبة بتطبيق قرار وزير الاشغال العامة علي حمية القاضي بالسماح لجميع الشاحنات التابعة للنقل الخارجي الدخول الى المرافئ للعمل

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